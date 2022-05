THE BOTTOM- Esmeralda Johnson die met 21 jaar het jongste raadslid was binnen de Sabaanse eilandsraad wil niet meedoen aan de volgende verkiezingen.

Dat vertelde Johnson aan een delegatie van Nederlandse parlementariers die het eiland dezer dagen aandoet. Johnson gaf aan niet teleurgesteld te zijn in de eigen WIMP-partij, maar wel in Den Haag. “Ik heb geen structurele verandering gezien als het gaat om verschillende onderwerpen, ondanks mijn inspanningen. Ik voel me machteloos als eilandsraadslid’, zei Johnson in een toespraak tijdens een vergadering van de eilandsraad met de delegatie van de Tweede Kamer op maandag.

Johnson gaf ook aan dat alledaagse dingen op het eiland nog steeds een grote uitdaging vormden. “Ik hoor mensen klagen over het feit dat er geen notaris is, over de slechte ervaringen bij verwijzingen voor medische hulp en het gebrek aan opties als het gaat om bankieren”.

Gelijkheid?

Hoewel het raadslid aangaf ook vooruitgang te hebben gezien, sinds Nederland de verantwoordelijkheid nam voor het eiland, gaf ze ook aan te vaak te ervaren dat er nog steeds geen sprake was van echte gelijkheid voor burgers in het Caribische en het Nederlandse deel van Nederland.

“Onze mensen verdienen meer dan dit. Ik zie hoeveel Saba zich heeft ontwikkeld en hoe het echt de beste beslissing was om direct deel uit te maken van Nederland, maar het voelt ook alsof Den Haag gewoon niet genoeg lijkt te geven om grote structurele problemen op te lossen die onze regering en onze gemeenschap worden geconfronteerd. Hoe gelijk zijn we eigenlijk en wie betaalt de prijs? Onze mensen betalen de prijs’, aldus Johnson.

Sprakeloos

“Ik voel me sprakeloos. Bedankt voor je trotse en krachtige boodschap. Het delen van je innerlijke gedachten vergt lef. De politiek heeft mensen zoals jij nodig”, liet delegatieleider Mariëlle Paul, voorzitter van de Vaste Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, weten in reactie op de boodschap van Johnson.

Paul verzekerde Johnson dat de delegatie goed naar haar had geluisterd. “We nemen uw boodschap mee terug naar Den Haag”.