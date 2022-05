POINTE-À-PITRE- In elk geval één persoon is om het leven gekomen bij zware regenval op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens berichten van lokale media viel er in een paar uur in totaal 300 mm, nog meer dan tijdens de zware orkaan Maria in het jaar 2017.

De omgekomen man werd dood aangetroffen in zijn voertuig dat enkele uren enkele uren ondergedompeld was in een vijver in de overstroomde wijk van de stad Abymes.

Zorgwekkend

De regionale prefectuur noemde de situatie in en rond Pointe-à-Pitre ook enkele uren na de meeste hevige buien nog steeds “zorgwekkend”. Hulpdiensten voerden 61 interventies uit om inwoners uit een benaderde positie te verlossen.