KRALENDIJK- Naar donderdag bekend werd, is afgelopen maandag René Hakkenberg van Gaansbeek, zoals hij voluit heette, overleden. René werd 80 jaar oud.

Velen, vooral de wat oudere inwoners, herinneren zich de in september 1942 op Curaçao geboren René, van de tijd dat hij directeur was bij de Salt Company. Meer recent was René vooral heel actief bij Jong Bonaire, een stichting waarvan hij onder meer met Allan Gross and Jane Townsend het bestuur vormde.

René was over het algemeen aardig, vriendelijk en respectvol tegen de mensen, maar als hij iets vond of iets wilde, kon hij ook buitengewoon vasthoudend zijn. Daarnaast kon hij, als hij zich opwond over iets, ongezouten zijn mening geven.

Ook op hoge leeftijd toonde René zich nog sportief; iets wat hij zijn hele leven was geweest. Talloze malen kon je hem tegenkomen bij de Bon Bida gym waar hij sportte, zoals het volgen van TRX klassen. Iets wat hij heel graag deed. In zijn jongere jaren was hij vooral een heel fervent duiker.

De laatste jaren stonden ook in het teken van zijn nieuwe liefde, de Argentijnse Soledad Paz, met wie hij regelmatig tussen Bonaire en Argentinië heen en weer pendelde. De afgelopen jaren kreeg René steeds meer last van Idiopathische longfibrose (IPF), waaraan hij enkele jaren terug werd gediagnosticeerd. Die ziekte is hem uiteindelijk ook fataal geworden. René overleed aan het begin van deze week in zijn slaap, in bijzijn van zijn naasten.

Met het overlijden van René Hakkenberg heeft Bonaire een kleurrijke en interessante persoonlijkheid verloren, die het hart op de juist plaats had en die zich altijd maatschappelijk betrokken toonde.

Wie het leuk vindt foto’s te zien die het leven van René in beeld brengen, kan een bezoekje brengen aan https://chrishakkenberg.wixsite.com/renehakkenberg