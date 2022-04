Vanaf vandaag tot 22 april zijn Nederlandse militairen te zien in de straten van Bonaire. De 39e rotatie van de landmacht oefent te voet en met legervoertuigen.

Het doel van deze training is het land met haar geografie en bevolking beter te leren kennen. Ook oefenen in een ander klimaat is een van de redenen om op Bonaire te trainen. Onderdelen van deze oefening zijn onder andere infiltratie-oefeningen, zoals tactisch een gebied of regio binnenkomen, samen training met de Marechaussee en de politie van Bonaire en ook helpen zij bij het uitvoeren van goede doelen bij STINAPA en Donkey Sanctuary Bonaire.

De legereenheid die oefent is afkomstig van 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz, een eenheid van 11 Luchtmobiele Brigade. Deze compagnie, de Bravo “Wonju”-compagnie is geen onbekende in de regio. Zij had in 2019 ook de taak als CLAS-compagnie in het Caribisch gebied.

De bedoeling is dat zij de komende vier maanden trainen op zowel Bonaire als Curaçao. Deze compagnie is versterkt met leden van 11 Geniecompagnie en 11 Geneeskundige compagnie; beide ook afkomstig van de Luchtmobiele Brigade. Daarnaast heeft de legereenheid een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onder bevel. De eenheid wordt ook ingezet voor het verlenen van noodhulp of na een bijstandsverzoek door de lokale overheid.