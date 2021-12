Column Deel 23 Hé zus, jij hebt makkelijk praten

6 Gedeeld

Merry everything and a happy always!

Esther en Linda

Hé zus,

Weet je nog toen we vorig jaar onze eerste Kerstmis hier vierden en dat we dachten dat er steeds een bijbelfoutje werd gemaakt met de groet

Bon Pasku. We hadden dit ook met Pasen tijdens het eieren zoeken gehoord. Niet verkeerd gehoord? Nee, hoor. Het zijn twee woorden voor de prijs van een; prettige Kerst en prettig Pasen. Het is best gemakkelijk dat twee christelijke feestdagen hetzelfde woord zijn. Kan je ook geen fouten maken.

Ik hoorde van mijn juf Papiamentu dat Bon Pasku voor Kerstmis een verwijzing is naar ‘di nasementu (geboorte) en met Pasen naar ‘di resurekshon’ (opstanding). Dat verklaart veel. Ik vind het mooi dat in beide feestdagen ‘pas’ zit, dat vrede betekent. Hoe meer we dat elkaar toewensen, hoe groter de kans dat onze planeet vredelievend wordt.

Zei jij heel vroeger Gezegend Kerstfeest of Zalig kerstfeest? Ik hoorde op de radio dat gezegend de voorkeur is van de protestanten en zalig van de katholieken.

Oma zei altijd: ‘Zalig kerstfeest, meisje’. Dan dacht ik dat we meteen een zalig kerstbrood gingen eten met zalig veel roomboter. Kijk, weer twee betekenissen voor de prijs van een. Hoe gebaar je eigenlijk een sneetje kerstbrood?

Hey zus,

Zo zeg, al die woorden en gebaren met kerstmis is wel een beetje een warboel, hoor!

In de gebarentaal gebaar je voor kerstmis een kerstboom. Ja, lekker handig. Dus je zet je handen met de toppen van je vingers tegen elkaar aan en dan ga je uit elkaar met je handen en dan weer in elkaar. En dat drie keer, steeds iets meer naar beneden. Alsof je de de contouren van een kerstboom aan het uitbeelden bent.

Maar ja,d at gebruik je dus voor alles met Kerst. Kerstbrood, kerstbal, kerstmuts. Steeds maar weer die boom. Toch wel onhandig, hoor. Gelukkig is het in de Nederlandse gebarentaal nog wel te doen, maar ik heb hier in de San Bernardo kerk twee jaar geleden een optreden gedaan met het saxofoon ensemble. Dat was een beetje gek, want niemand zong de kerstliedjes. Het was alleen instrumentaal. Normaal moet je als tolk natuurlijk tolken wat er gezegd wordt, maar als visuele muziek tolk ben je er vrijer in. Laat ik nou ook visuele muziektolk zijn! Dus ik had een paar bekende liedjes uitgekozen om tijdens de muziek-voorstelling te gebaren. Dan gebaar ik dus het liedje in mijn hoofd en dans er ook nog bij. Om de muziek te kunnen laten zien. Heerlijk om te doen, maar nu was de uitdaging wel de gebaren zelf! Want ik deed tolkte Stille Nacht. Welke versie zou ik nemen? De muziek is hetzelfde, maar de teksten zijn overal verschillend! Zou ik alleen de Engelse versie in mijn hoofd zingen? Nou, daar kwam ik nog wel uit maar het tweede nummer was Feliz Navidad van José Feliciano. Dat is in het Spaans. De tekst is niet zo moeilijk, want het is gewoon ‘feliz navidad, prospero año y felicidad’. Vrij vertaald in ‘vrolijk kerstfeest, voorspoedig en gelukkig nieuwjaar’.

Maar nou komt ie. Het Spaanse gebaar voor Kerstmis is afschuwelijk! Het lijkt erop alsof je iemand een paar rammen op zijn kop geeft, terwijl je hem in een armklem houdt. Dus met je ene hand in je zij waar iemand dus met zijn hoofd doorheen komt en met je andere hand met een vuist ram je op dat denkbeeldige hoofd. Ik kan het echt niet anders uitleggen…

Je snapt dat ik toen even heel goed nagedacht heb of ik dat gebaar wel ging maken. Want het moet voor de visuele muziek ook een beetje ritmisch zijn, dus op ‘navidad’ moest ik eigenlijk twee keer iemand voor zijn harses slaan. En dat niet één keer, nee… in dat liedje komt navidad minimaal 12 keer voor! En dan heb ik het nog niet over de extended version van het blazersensemble in de kerk, he! Dus ik heb daar toch maar het Nederlandse gebaar van gemaakt; de kerstboom. Want daarna zingt José ook nog Merry Christmas in het Engels. En dan moet je mij hebben want dan wil ik ook nog het originele Engelse gebaar maken natuurlijk. Die maken er een nog mooier gebaar voor, want dat is een hand in de vorm van een c in een boogje voor je van links naar rechts bewegen. De Peruvianen maken zo het gebaar van ‘baard’ voor kerstmis. En de Brazilianen maken zo het gebaar voor ‘saai’. Ik weet niet waar dat dan weer vandaan komt!

Echt, Kerstmis is niet de makkelijkste tijd voor een tolk, hahahaha! Maar de gesproken versie vind ik wel de mooiste met oma’s variant van zalig. Dus zus, Zalig Kerstfeest voor jou en voor al onze lezers!