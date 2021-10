Wegdek bij Harbour Village wordt beklinkerd

KRALENDIJK- Er wordt goede voortgang gemaakt met het wegenherstel aan de Kaya Governador Debrot, ter hoogte van Harbour Village Marina.

De weg gaf, enerzijds door verzakking en anderzijds door een stijgende zeespiegel steeds meer problemen. Gedurende bepaalde perioden van het haar waren automobilisten dan ook gedwongen met hun auto’s door het zoute water te rijden, tot groot chagrijn van de eigenaren.

Het meest problematisch gedeelte is nu verhoogd. In plaats van een asfaltlaag zal het nieuwe wegdek uit klinkers bestaan. Hoewel het ophogen al bijna over de gehele lengte is afgerond, zijn de klinkers nu ongeveer voor de helft gelegd.

De overheid heeft aangegeven dat het werk ongeveer in 2 weken tijd wordt geklaard.

