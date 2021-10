Addo Stuur overleden

98 Gedeeld

Addo Stuur in zijn eerste boekwinkel op Bonaire in de Kaya Grandi. Foto: Archief ABC Online Media.

KRALENDIJK- Hij was de eerste die op Bonaire een volwaardige boekhandel neerzette: Addo Stuur van Addo’s Books, Toys en Gifts. Het bedrijf werd in de loop der jaren een begrip op het eiland; niet alleen vanwege het grote assortiment boeken, maar ook als de plek met het leukste kinderspeelgoed en later de meeste kantoorartikelen op Bonaire.

De bevlogen boekenman overleed eerder deze week in zijn huidige woonplaats, het Spaanse Malaga.

Addo had, behalve voor Nederlandse auteurs, in zijn boekwinkel ook altijd veel aandacht voor lokale auteurs. Meer dan eens werd er een speciale boekpresentatie gehouden, waarbij de auteur in de winkel aanwezig was voor het tekenen van boeken, of iets te vertellen over de achtergrond daarvan. Voor Bonaire, een ongekende luxe.

Maar Addo had nog meer in petto. Als orthopedagoog kende hij het belang van lezen en schrijven voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zette hij zich ook in voor de Stichting Lezen en Schrijven op het eiland en nam hij het initiatief voor de introductie van een ‘mediabus’.

In een vorig leven was Addo één van de grondleggers van de educatieve en populaire Eurodom methode, die kinderen in hun eigen tempo bepaalde dingen bijbracht. Hij schreef 140 boeken voor jonge en oudere computergebruikers en maakte een populaire serie educatieve softwareprogramma’s.

Bijzonder aan Addo Stuur was dat hij zich altijd bescheiden en onpretentieus opstelde, maar achter de schermen van alles deed, vooral ook voor hen die het wat minder hadden getroffen in het leven. Zo zette hij zich onder meer jaren in voor de Stichting Voeding op School Bonaire.

Hoewel Addo al enige tijd in Malaga woonde, bleef hij betrokken bij het nieuws van Bonaire en was niet te beroerd bij Bonaire.nu aan de bel te trekken als hij vond dat iets wat extra aandacht verdiende.

Hoewel, tot verdriet van velen, enige tijd geleden Addo’s Bookstore de deuren al moest sluiten, is nu ook het aardse boek van Addo’s leven zelf ten einde gekomen. Hij wordt door velen op het eiland -en daarbuiten- met genegenheid herdacht.

