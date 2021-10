Bovenwindse eilanden zuchten onder Saharastof

Mount Scenery is door al het Saharastof niet goed zichtbaar

ORANJESTAD/THE BOTTOM- Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten hebben de afgelopen dagen te kampen met overlast door een ongewone hoeveelheid Saharastof.

De overlast is zo ernstig, dat de overheid van Saba op vrijdagmiddag een waarschuwing uit deed gaan aan inwoners die last hebben van astma of andere longaandoeningen. “Voorkom grote inspanning en neem u inhalator mee als u op pad gaat”, zo schrijft het Openbaar Lichaam Saba.

Hoewel de overlast volgens de overheid van tijdelijke aard is, kan zij wel leiden tot ongemak, vooral voor hen die normaal al last hebben met de ademhaling. De overheid van St. Maarten deed later op de middag eenzelfde waarschuwing uitgaan.

