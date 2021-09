Rijna noemt situatie op Bonaire nog steeds serieus

KRALENDIJK- Volgens gezaghebber Edison Rijna is de situatie rondom Covid-19 op het eiland serieus te noemen. Rijna wees er op dat er inmiddels al twee weekenden achtereen dodelijke slachtoffers te betreuren zijn geweest.

“Het gaat nu vooral om volwassenen die niet zijn gevaccineerd”, aldus Rijna tijdens een persconferentie op donderdagmiddag. De gezaghebber wees er ook op dat het mogelijk kan zijn dat er patiënten naar het buitenland worden gestuurd. “We kunnen hier niet de juiste zorg bieden”, aldus Rijna.

Rijna wijst ook op het fenomeen dat niet iedereen mee wil werken bij bron- en contactonderzoek. “Het is juist van belang dat de bron zo snel mogelijk wordt opgespoord om de verspreiding van het virus in te dammen”, aldus Rijna.

Aankijken

Voor nu wordt aangekeken of het aantal besmettingen verder groeit of niet. Op basis daarvan wordt bepaald of er meer maatregelen nodig zijn.



Gezaghebber Rijna roept iedereen die nog niet is gevaccineerd op zich alsnog te laten vaccineren. “Vooral bij mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes of overgewicht”, aldus Rijna.

