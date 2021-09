Tjin Asjoe: Verordening verbod plastic snel aannemen

KRALENDIJK – Elvis Tjin Asjoe wil dat een ontwerpverordening die zal leiden tot een verbod van wegwerpplastic, zo mogelijk wordt aangenomen door de eilandsraad. Hoewel er nog enkele producten ontbreken in de voorgestelde regeling, pleit de MPB-leider er toch voor deze zo snel mogelijk aan te nemen.

De MPB-fractieleider wil weten of de lijst van plasticproducten die verboden dienen te worden, bekend is en of het aantal dat geïmporteerd wordt bekend is en of de impact bekend is die deze producten hebben op onze natuur.

“In gesprek met één van de bedrijven die foambakken importeert, werd gesproken over 1 miljoen foambakken per jaar, dat is bijna 3 duizend per dag die op het terrein van de Landfill, of in de natuur op het land of in zee terecht komen. Dit is nog zonder de foamverpakkingen die gebruikt worden voor hotdogs, hamburgers en beleg”, zegt Tjin Asjoe.

Statiegeld

Tjin Asjoe wil ook weten hoe het staat met de introductie van de introductie van statiegeld. ” Als Bonaire statiegeld invoert, zal je zien dat er al snel geen enkele plastic of glazen fles meer rondslingert”, meent hij.

Lees ook: