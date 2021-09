Meer aandacht voor Alzheimer op Bonaire

KRALENDIJK – Door toenemende vergrijzing van de maatschappij zal het aantal mensen met dementie de komende decennia zeker stijgen.

Dementie is een hersenaandoening waarbij geheugenverlies een rol speelt en iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer dag. Door middel van deze dag wordt deze aandoening onder de aandacht gebracht. Het thema van dit jaar is ‘Ken dementie, ken de ziekte van Alzheimer’.

In 2019 is er in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire een nationaal beleidsplan dementie Bonaire opgesteld. In dit plan zijn verschillende punten uiteengezet om van Bonaire een dementievriendelijke samenleving te maken.

Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) is de organisatie die zich op Bonaire onder andere inzet op de vergroting van de bewustwording over dementie. FAB is vooral actief voor mensen met dementie en hun naasten. Gedurende de maand september organiseren zij verschillende activiteiten zoals informatieavonden en workshops voor professionals. Ook hebben zij een brochure opgesteld voor familieleden en/of naasten van mensen waarbij dementie is vastgesteld. Deze brochure bevat informatie over wat dementie is, wat daarbij verwacht kan worden en hoe ermee omgegaan kan worden.

Jaarlijks wordt het jaarverslag van FAB door een vertegenwoordiger van het bestuur overhandigt aan de gedeputeerde van gezondheidszorg. Dit jaar werd naast het jaarverslag ook de brochure en de poster aangeboden aan gedeputeerde Den Heyer.

