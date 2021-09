Gewapende overval Sabadeco

33 Gedeeld

KRALENDIJK – Een Amerikaans echtpaar is in hun huis overvallen door drie gewapende mannen. Dit gebeurde rond 4 uur vanmorgen, woensdag 15 september in de wijk Sabadeco.

Het echtpaar, dat op leeftijd is, werd bedreigd en de man werd met een pistool tegen het hoofd geslagen. De overvallers slaagden erin om ervandoor te gaan met een behoorlijke buit.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Lees ook: