Publieke Gezondheid heeft goed zicht op bronnen van besmetting

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid heeft goed zicht op de bronnen van besmetting, ondanks een toename in het aantal besmettingen. In de meeste gevallen gaat het namelijk om clusters, groepen van besmettingen: 1 cluster op een basisschool, 2 clusters in het voortgezet onderwijs, 1 cluster bij het MBO en een sportploeg.

Het aantal besmettingen is toegenomen. Eind augustus waren er 13 nieuwe besmettingen, begin september 47, terwijl er deze week tot en met vrijdag 10 september 2021, 71 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. De verwachting is dat het aantal besmettingen de komende weken hoog blijft.

Tot nu zijn het vooral kinderen en jongeren die besmet raken met het coronavirus. De delta variant is erg besmettelijk. Van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is 31.2% nu nog maar volledig gevaccineerd. Daarom kan het virus zich onder deze groep gemakkelijk verspreiden. Kinderen onder de 12 jaar worden niet gevaccineerd. Kinderen en jongeren krijgen over het algemeen milde klachten als ze met het virus besmet raken.

Op dit moment is het niet nodig om extra maatregelen op het eiland te treffen om het virus tegen te gaan. Er is één volwassene in het ziekenhuis opgenomen, de zorg staat nu niet onder druk. De afdeling Publieke Gezondheid houdt de situatie goed in de gaten. Als het nodig is om extra maatregelen te treffen zal de afdeling hierover de Gezaghebber adviseren.

Als kinderen klachten hebben, is het advies aan ouders om hen niet naar school te laten gaan en een testafspraak voor hen te maken. Wacht niet af, op dit moment komt er veel corona voor onder kinderen en jongeren. Wanneer Publieke Gezondheid of de school adviseert om kinderen in quarantaine te doen, moeten ouders ervoor zorgen dat hun kroost binnen blijft. De kinderen moeten dan niet in contact komen met mensen met een kwetsbare gezondheid zoals grootouders. Ook roept de afdeling Publieke Gezondheid jongeren op om zich te laten vaccineren.

Heeft u klachten of hebben uw kinderen klachten? Blijf thuis en bel 0800 0800 voor een coronatest. Ga na het testen meteen naar huis en wacht daar het testresultaat af. Als u positief test, houd u zich aan de regels en tips die u van Publieke Gezondheid krijgt.

