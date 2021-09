Nieuw pand P-Direkt officieel geopend

KRALENDIJK – Waarnemend Gezaghebber Reynold Oleana heeft samen met de heer Edgar Heijmans (voormalig directeur P-Direkt) en Marijke van den Broek (nieuw directeur P-Direkt) afgelopen woensdag het nieuwe gebouw van P-Direkt in gebruik genomen in het centrum van Kralendijk.

P-Direkt maakt al sinds november vorig jaar gebruik van het nieuw pand maar de officiële opening liet op zich wachten vanwege de coronamaatregelen en om de laatste hand te kunnen leggen aan de werkzaamheden in het pand.

P-Direkt is een overheidsorganisatie en verzorgt in Europees Nederland de salaris- en personeelsadministratie voor rijksambtenaren. Om ook tijdens de avonduren voor rijksambtenaren in Nederland goed bereikbaar te zijn, werd er in 2015 een vestiging op Bonaire geopend.

Door het tijdsverschil kan Bonaire de dienstverlening in de lucht houden. Indien men na 17.00 uur Europese tijd een vraag heeft over personeelszaken of als men iets wil regelen in het P-Direkt portaal, dan krijgt men een collega op Bonaire aan de lijn.

Voor P-Direkt werken nu 25 medewerkers op Bonaire, zij zijn verdeeld over twee teams. Alle medewerkers zijn lokaal opgeleid via de Scholengemeenschap Bonaire.

Lees ook: