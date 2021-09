Bonaire heeft nu meer dan 100 actieve gevallen van Covid-19

8 Gedeeld

KRALENDIJK – Vandaag is Bonaire weer over de grens van 100 positieve testuitslagen gegaan. De laatste keer dat dit gebeurde was in het voorjaar. Er zijn 102 actieve gevallen van Covid-19.

Van de 125 binnengekomen testresultaten waren er 10 positief. De bron van bijna alle nieuwe besmettingen is bekend. Er zijn nog geen mensen hersteld.

Lees ook: