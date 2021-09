Van de 75 testresultaten, zeventien positief

47 Gedeeld

KRALENDIJK – Er zijn 52 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire op 5 september 2021. Van de 75 binnengekomen testresultaten waren er zeventien positief. De bron van de nieuwe besmettingen is bekend. De personen die positief zijn getest zijn in het buitenland besmet. Niemand is hersteld van Covid-19. Één persoon ligt nog in het ziekenhuis.

