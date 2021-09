Kralendijk – Op advies van de afdeling Publieke Gezondheid, PG, zijn twee schoolklassen voor de zekerheid in quarantaine gegaan omdat enkele leerlingen besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om leerlingen met milde klachten bij een basisschool en een middelbare school. De leerlingen gaan van 2 tot en met 7 september 2021 in quarantaine om de scholen veilig te houden en verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is gebeurd volgens de regels die PG in het verleden samen met de scholen heeft opgesteld voor als er op school besmettingen zijn.

Alle ouders van de leerlingen die in quarantaine moesten, zijn op tijd ingelicht. De leerlingen die nu in quarantaine zijn, worden door de gezondheidsdienst nauw in de gaten gehouden. Ze worden ook allemaal getest voordat ze weer terug naar school mogen. In een verklaring laat PG weten dat het te verwachten was dat leerlingen besmet zouden raken. ,,Het coronavirus is nu eenmaal op Bonaire. Nu de scholen weer zijn begonnen, zien we dat er ook daar besmettingen zijn. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en besloten dat de leerlingen van de twee klassen in quarantaine gaan.” zo heeft dokter Loes Jaspers van de afdeling PG verklaard.

Jaspers benadrukt dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid op scholen. ,,Er is geen reden om leerlingen uit andere klassen thuis te houden. We volgen de situatie op de voet, ouders kunnen erop rekenen dat we aan de bel trekken en maatregelen nemen als dat nodig is.” De arts roept de ouders en voogden van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op om de jongeren te laten vaccineren. Dat kan deze maand op zaterdag 4, 11, 18, en 25 september bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas van 09:00 – 14:00 uur. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is PG begonnen met de campagne BANSKOLBÈK#BON BAKUNÁ voor jongeren.