Thijs Verheul benoemd tot Algemeen Commandant Brandweerkorps Caribisch Nederland 

KRALENDIJK – Per 1 september 2021 is Thijs Verheul aangesteld als de nieuwe Algemeen Commandant van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN). De voorganger van de heer Verheul, Interim Algemeen Commandant Wouter Zitter, heeft afscheid van het korps genomen.

Thijs Verheul (58) is afkomstig van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waar hij ruim 25 jaar ervaring heeft opgedaan bij de brandweer. Verder is hij onder andere werkzaam geweest voor de Europese Commissie, als secretaris op de Europese Delegatie in Pakistan. De heer Verheul zal voor een periode van 3-5 jaar leiding geven aan het korps.