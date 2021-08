Nederland stuurt zorgpersoneel naar Aruba

46 Gedeeld

ORANJESTAD – ,,Goed nieuws voor Aruba.” Dat zei demissionair minister Dangui Oduber van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, naar aanleiding van de belofte van de Nederlandse regering om tien verpleegkundigen en twee intensivisten naar Aruba te sturen. De zorgverleners zijn hard nodig in het Horacio Oduber Hospital (HOH) om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willigde met deze belofte het verzoek in van Aruba voor ondersteuning. Het HOH beschikt wel over bedden en apparatuur om de afdeling Intensive Care uit te breiden, maar niet over het benodigde personeel daarvoor. Om die reden zijn de afgelopen weken al meer dan tien coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Colombia.

Intussen vraagt de regering de bevolking zich aan de coronaregels te houden. Demissionair premier Evelyn Wever-Croes liet een treffende afbeelding zien waarop een arts bijna verdrinkt om een patiënt veilig te houden. Ze gebruikte de afbeelding om de situatie in het ziekenhuis te beschrijven.

“Vandaag vertelde het ziekenhuis ons dat dit de situatie is waarmee ze worden geconfronteerd. Ze smeken om hulp omdat veel mensen die medische hulp nodig hebben tegelijkertijd naar het ziekenhuis komen. Deze situatie is dezer dagen vergelijkbaar voor al onze frontliners. Laten we niet vergeten dat anderen zichzelf en hun gezinnen opofferen om ons veilig te houden. Ook wij moeten ons steentje bijdragen door ons aan de voorschriften te houden en zoveel mogelijk veilig thuis te blijven.

Laten we onze frontliners in onze gebeden houden. Als u plannen hebt om vandaag, vanavond of morgen naar buiten te gaan, laat ze dan achterwege en blijf binnen waar u veiliger bent. Als God het wil, kunnen we over een paar dagen de situatie waarin we ons bevinden te boven komen en terugkeren naar wat normaal lijkt. Als u een feestje gepland heeft, stel het dan uit tot later.

Zoals we al zeiden, staat alles op 1 september, wanneer we onze scholen kunnen openen. De leerlingen hebben al twee weken verloren en het is ook oneerlijk tegenover hen. We willen dat ze doorgaan met hun studie. Om dit doel te bereiken, moeten we ons echt solidair opstellen”.