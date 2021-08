Haagse besluiteloosheid brengt productiecapaciteit WEB in gevaar

Kralendijk- Volgens gedeputeerde van economische zaken en toerisme brengt vertraagde besluitvorming over investeringen in het Water en Energiebedrijf Bonaire, de productiecapaciteit in gevaar. Daarnaast wordt een kans gemist goedkoper en duurzamer te produceren.

“De bevolking van Bonaire is sinds 2010 hard gegroeid. Uit de jongste cijfers van het CBS blijkt dat de groei zich de komende jaren voortzet. Tegelijkertijd zal het toerisme zich verder ontwikkelen, terwijl ook de bedrijvigheid toeneemt. Dat betekent dat de vraag naar elektriciteit zal toenemen”, zegt Thielman.

Thielman zegt dat duidelijk is dat WEB de productiecapaciteit op moet voeren om te voorkomen dat de elektriciteit straks op rantsoen moet, maar heeft daarvoor wel de medewerking van Den Haag nodig.

In 2020 heeft WEB een plan aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd om de productiecapaciteit te verhogen door nieuwe windmolens te plaatsen en een zonnepark te realiseren. “Met dit plan is WEB in staat om de tot 2030 te verwachten groei van bevolking, toerisme en bedrijvigheid bij te houden. En dat ook nog eens op een duurzame manier die bovendien leidt tot een lager tarief. Dit past perfect binnen onze visie en is goed voor de burgers, onze economie en het milieu”, aldus de gedeputeerde.

Knopen doorhakken

Thielman zegt te hopen dat het ministerie op korte termijn een knoop doorhakt. “De speelruimte in de productiecapaciteit neemt in hoog tempo af, van 15% in 2020 naar nu nog slechts 10%. Elke dag dat een besluit uitblijft, brengt het moment dichterbij dat WEB niet meer aan de vraag kan voldoen. Ik kan mij niet voorstellen dat het kabinet het zo ver wil laten komen en ga er dan ook van uit dat we aankomende periode een constructieve bijdrage zullen zien vanuit Den Haag.”

