Voormalig PDB-leider Jopie Abraham overleden

Foto Caribisch Netwerk

KRALENDIJK – Dinsdagavond ontving Bonaire het droevige nieuws dat de populaire voormalig leider van de Partido Demokratiko Boneriano (PDB), Johan (Jopie) Abraham op 72-jarige leeftijd is overleden. Abraham leed al enige tijd aan chronische obstructieve longziekte, waardoor ademhalen steeds moeilijker werd. Tot de allerlaatste dag van zijn leven bleef Abraham zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het eiland en in de politiek in het algemeen.

Abraham was een van de meest populaire leiders van de moderne tijd op Bonaire. Abraham, de vader van de huidige PDB-leider Clark Abraham, stond bekend als een pragmatisch politicus die behoorlijk kritisch kon zijn, zelfs tegenover leden van zijn eigen partij.

Hij werd echter ook gezien als een leider met een groot maatschappelijk sentiment en een van de weinige echt eerlijke politici. Abraham maakte deel uit van tal van kabinetten op de voormalige Nederlandse Antillen en was gedurende verschillende perioden ook commissaris op Bonaire. Hoewel Abraham zelf nauw betrokken was bij de onderhandelingen over de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, was hij kritisch over de uitkomst en vooral de sterke Nederlandse invloed van de afgelopen jaren.

Bonaire.nu wenst zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte komende tijd.