241 Gedeeld

KRALENDIJK – Er zijn 20 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire op 16 augustus 2021. Van de 14 binnengekomen testresultaten was er één positief. De positief geteste persoon is een lokale inwoner. Gisteren zijn er 34 testresultaten binnengekomen waarvan vijf positief en waren drie hersteld.

Ook op het overzicht van gisteren stonden twee personen als opgenomen in het ziekenhuis. Vandaag is dat er weer één. Eén persoon is hersteld van Covid-19.