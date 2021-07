Jongeren volop in de prijzen Arte di Palabra

ORANJESTAD -De Bonairiaanse jongeren die woensdag hebben meegedaan aan de literaire wedstrijd Arte di Palabra (Woordkunst) in Aruba zijn volop in de prijzen gevallen.

Arte di Palabra is een voordrachtwedstrijd in het Papiamentu voor jongeren in het voortgezet onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao.

Het is een jaarlijkse competitie en heeft als doel jong literair talent en Papiamentstalige jeugdliteratuur te ontwikkelen door middel van het voordragen van gedichten en het vertellen van verhalen.



De volgende jongeren komen met een prijs naar huis:

Bestaande poëzie KLAS 1-2

Ramso Coffy, winnaar

Lygaira Pieters, derde prijs

Originele poëzie (B) KLAS 3-6

Ramso Coffy, winnaar

Jeaniro Dorothea, promé finalista

Maria-Luisa Troncon, segundo finalista

Originele poëzie (C) KLAS 3-6

Irlenska Martinus, winnaar

Juriella Josephia, segundo finalista

Bestaande verhalen (D) KLAS 1-2

Jeaniro Dorothea, winnaar

Originele verhalen (E) KLAS 1-2

Radinka Alberto, terser finalista

Originele verhalen (F) KLAS 3-6

Juriella Josephia, segundo finalista