Verkeer op Bonaire: Wachten op eerstvolgend dodelijk slachtoffer?

Foto’s afkomstig van Live99, NOS-TV and ABC Online Media.

Het aantal verkeersongelukken op Bonaire in de afgelopen weken kan maar op één manier worden omschreven: COMPLEET ABSURD!

Ongelukken waar 3 tot 4 auto’s tegelijk bij betrokken zijn komen steeds vaker voor. Maar de problemen gaan veel verder dan dat. De vraag is, wat dit fenomeen veroorzaakt. Is het een tijdelijke oprisping? Of toch een aanwijzing voor een groter probleem van meer structurele aard? Ikzelf denk dat laatste.

Gezegd moet worden dat het aantal snelheidsduivels op de lokale wegen enorm is. Ook op plekken waar mensen wandelen, joggen of fietsen, spuiten vaak luxe SUV’s of patserige en veel te grote pickups de voetgangers voorbij met een rotgang van 80, 90 of zelfs 100 kilometer per uur, waar 40 of maximaal 60 mag worden gereden. De weg naar Sabadeco is een goed voorbeeld. Net zoals de weg bij het vliegveld, ter hoogte van Donkey Beach.

Het ligt overigens niet alleen aan de betrokken snelheidsduivels, maar ook aan een uitermate gebrekkige infrastructuur. De Boneriaanse wegen zijn nu eenmaal niet geschikt voor gebruik door auto’s, vrachtwagens, fietsers, motorfietsen, scooters, wandelaars en golf carts tegelijk en naast elkaar. Dat houdt de mensen echter niet tegen.

Elke week stuurt het Korps Politie Caribisch Nederland een persbericht uit met vermelding van zo’n 20 tot 30 weggebruikers die op de bon geslingerd zijn voor een veelheid van redenen. Meestal het niet dragen van de autogordel of het ontbreken van de juiste en geldige documenten. De ‘pakkans’ voor overtreders is evenwel nog microscopisch klein.

Een drietal opeenvolgende ongelukken met containervervoer op het eiland zette me verder aan het denken. Bij één ongeval werd de chauffeur doodgedrukt door zijn eigen trekker, bij een tweede ongeval kieperde een container met gasflessen op zijn kant en bij een derde werd een personenauto bijna geplet door een trekker met container, die de bewuste auto niet had zien staan.

Ik vroeg me af op er op het eiland überhaupt wel preventieve controles plaatsvinden, bijvoorbeeld op professioneel vrachtvervoer, of op de staat van de voertuigen die over de wegen rondsjezen. Wie de enorme en doorgaans véél te hard rijdende vrachtwagens -zó volgeladen met diabaas aarde dat het er aan alle kanten afrolt- op de lokale wegen wel eens heeft gezien of daar ongelukkigerwijs achter reed, weet precies wat ik bedoel.

Misschien is het geen sexy onderwerp, of iets wat door alle andere prioriteiten rondom Corona in het niet dreigt te vallen. Maar volgens mij is het toch is de hoogste tijd dat autoriteiten zoals het Kabinet gezaghebber, de directie Toezicht & Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire en KPCN de koppen eens bij elkaar steken om verkeersveiligheid en met name preventie wat hoger op de gezamenlijke agenda te plaatsen.

Het gaat dan om het constant en aanzienlijk overtreden van maximum snelheid, te zwaar beladen vrachtwagens, aangepaste en opgevoerde motorfietsen, bellen of ‘appen’ achter het stuur, straalbezopen bestuurders, nog steeds volledig geblindeerde ruiten en ga zo maar door. De autoriteiten weten precies waar en wanneer de grootste vergrijpen plaatsvinden, maar meestal zijn ze pas ter plaatse als het ongeluk zich al lang heeft voltrokken.

Indien de gezamenlijke autoriteiten de bakens niet verzetten en echt in actie komen, dan vrees ik dat binnenkort niet één maar zelfs veel meer verkeersdoden te betreuren zijn. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Ik weet het. Maar misschien is het de moeite waard dit keer de zaken eens vóór te zijn.