Camiel Eurlings nieuwe commissaris bij Flamingo Airport

Camiel Eurlings heeft volgens de BIA, waardevolle expertise, die relevant is voor de luchthaven. Foto: LinkedIn Camiel Eurlings.

KRALENDIJK – Vanaf 1 augustus 2021 treedt oud-KLM-directeur Camiel Eurlings toe tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Bonaire International Airport (BIA).

Eurlings brengt de nodige expertise met zich mee op het gebied van luchtvaart, governance en bestuur in en heeft een uitgebreide staat van dienst; zo was hij onder andere Minister van Verkeer en Waterstaat en CEO van KLM. Eurlings heeft ook ruime ervaring in andere toezichthoudende functies.



Zo was hij toezichthouder bij onder andere American Express Global Business Travel en GOL Airlines. Op het snijvlak van publiek en privaat was hij als toenmalig bewindspersoon de eindverantwoordelijk toezichthouder bij organisaties als de Luchtverkeersleiding Nederland, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Rijksdienst Wegverkeer.



Procedure

Eurlings werd voorgedragen door de RvC, na een intensieve procedure waaraan meer dan 60 geïnteresseerden hebben deelgenomen en die door adviesbureau Linkels & Partners werd begeleid. Met de benoeming van Eurlings bestaat de Raad van Commissarissen uit drie leden: naast de heer Eurlings zijn dat oud-ZVK-directeur Angel Bermudez en Marco van de Kreeke. Van de Kreeke gaf eerder zelf enkele jaren als directeur leiding aan de luchthaven.

BIA is zeer verheugd met de aanstelling van Eurlings en ziet uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.