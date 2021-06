Politie en overheid Bonaire reageerden laks op eerste berichten over vergiftiging honden

Geïmproviseerde borden waarschuwen hondeneigenaren dat ze maar beter met hun viervoeters uit de buurt kunnen blijven. Uiteraard is dit soort eigenhandig optreden niet toegestaan.

Kralendijk- De politie en de overheid op Bonaire reageerden in eerste instantie laks op meldingen over vergiftigde honden nabij het strand van de plaats Lagoen. Dat zeggen de eigenaren van een hond die in februari van dit jaar machteloos en verbijsterd de 45 minuten lange doodstrijd van hun hond aan moesten zien.

De betrokken eigenaren deden aangifte en leverden bewijs in van het gif dat de hond had ingeslikt, maar tot hun verbazing gebeurde er vervolgens helemaal niks.

“Met veel verbazing lees ik het bericht dat de politie aandacht vraagt voor gif op Lagoen. Het is goed dat mensen hiervan horen, maar wat een schijnheiligheid. Onze hond is vier maanden terug vergiftigd op Lagoen en heeft het niet overleefd. Na 45 minuten was hij dood ondanks hulp en optreden van de dierenarts. Wij waren helemaal kapot, woest en vol onbegrip. Het bleek dat dit probleem al bekend was bij de politie maar men heeft er niks aan gedaan”, zegt één van de eigenaren van de hond tegen Bonaire.nu.

De eigenaren vertellen dat zij, na het gebeuren, via diverse kanalen aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie. “We hebben contact gezocht met het OLB (geen reactie), direct Whatsapp contact met de Edison Rijna (geen reactie) en herhaaldelijk verzocht de politie tot optreden aan te zetten. Dit alles heeft geen resultaat gehad. Met als gevolg dat er meerdere honden vergiftigd en overleden zijn”.

Waarschuwing

Op 23 juni doet KPCN een persbericht uitgaan over berichten van vergifting van honden op het strand van Lagoen. “Afgelopen periode zijn er diverse meldingen binnengekomen over honden die vermoedelijk vergiftigd zijn op het strand in Lagun. KPCN vraagt extra aandacht bij het uitlaten van honden of bij het bezoeken van het strand met kleine kinderen. Let er goed op dat er niets van de grond opgeraapt of opgegeten wordt”, schrijft de woordvoerder van KPCN.

Mensen die iets hebben gezien of meegemaakt, worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau.