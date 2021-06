Foto Pet Alert Facebook

KRALENDIJK – Afgelopen periode zijn er diverse meldingen binnengekomen over honden die vermoedelijk vergiftigd zijn op het strand in Lagun.

De politie van Bonaire vraagt extra aandacht bij het uitlaten van honden of bij het bezoeken van het strand met kleine kinderen. Let er goed op dat er niets van de grond opgeraapt of opgegeten wordt.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden via 717 8000 of anoniem via 717 7251.