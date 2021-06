Informatieavond professionele geitenhouderij

KRALENDIJK – LVV organiseert op zaterdag 19 juni 2021 een algemene informatieavond over professionele geitenhouderij bij Mangazina di Rei. De volgende onderwerpen zullen o.a. de revue passeren: geitenmanagement, rasverbetering, lamsvleesproductie, oormerken en planten van veevoer. Deze sessie duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

In augustus 2020 is in samenwerking met Dienst LVV het project Professionele Geitenhouderij gestart. Het doel is een win-win situatie te creëren door economie en ecologie te combineren: versterking van de geitenhouderij en de geiten binnen de hekken van de kunuku houden. De eerste stap is het verbeteren van de kwaliteit van het geitenvlees. Met beter management en rasverbetering kan lamsvlees geproduceerd worden dat voor een hogere prijs verkocht zou kunnen worden.

Kunukero’s die de informatieavond willen bijwonen, kunnen registreren bij LVV op nummer +599 7178836 of via email [email protected] Er is plaats voor maximaal 50 personen.

