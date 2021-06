YouTube kan nu ook ondertitelen in het Papiaments

Videodienst YouTube heeft Papiaments als taal toegevoegd aan de lijst voor ondertiteling. Dit geeft YouTube filmmakers op de site de mogelijkheid om een automatische vertaling toe te voegen aan een gesproken video.

Youtube biedt de service aan bedrijven en particulieren om daarmee meer kijkers te bereiken. Wie zijn telefoon op silent heeft staan kan zo zonder geluid toch blijven kijken. Ook mensen met een hoorprobleem kunnen nu begrijpen wat er gezegd wordt. Dit kan nu dus ook in het Papiaments als de eigenaar van de video deze taal toevoegt.

Als je zelf het Papiaments voor ondertiteling wilt toevoegen, ga dan naar ‘Videobeheer > selecteer de video waaraan je de ondertitels wilt toevoegen, selecteer het tabblad ondertitels, kies taal toevoegen en kies Papiaments. Je kiest vervolgens voor toevoegen om de taal toe te voegen. Je kunt de ondertiteling handmatig typen of een vooraf gemaakt bestand uploaden. Er is geen automatische vertaling van ondertiteling, maar dat geldt voor alle talen. Het is echter heel eenvoudig om een ​​bestaand Nederlands of Engels bestand voor Papiaments te bewerken.

Rich Schwerdtfeger, een gepensioneerde IBM Chief Technology Officer die verantwoordelijk was voor toegang tot IBM-software voor mensen met een handicap, woont op Bonaire. Schwerdtfeger die onderwatervideo’s maakt voor zijn YouTube-kanaal “A Divers Life”, maakt Engelse ondertiteling voor zijn video’s en wilde ze meer toegankelijk maken voor Papiaments sprekende gebruikers. Schwerdtfeger nam contact op met zijn voormalige IBM-collega, die bij Google werkt, om hem te vragen een functieverzoek in te dienen om Papiaments-ondertitelingsondersteuning aan YouTube toe te voegen. Een jaar later is het nu onderdeel van YouTube. Rich werkt eraan om ervoor te zorgen dat zijn kanaal Papiaments-ondertiteling volledig ondersteunt en om met andere vrijwilligers op Bonaire samen te werken om meer Papiaments-ondertiteling op de Nederlandse eilanden te promoten.

Lees ook: