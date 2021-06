Bonaire heeft twee nieuwe vogelsoorten

Witvleugelstern | Foto Steven Schnoll

KRALENDIJK – Het aantal nieuwe vogelsoorten dat Bonaire aandoet groeit elk jaar. In 2020 kwamen er twee aanvliegen, die nog nooit eerder op Bonaire waren geweest: de Gierzwaluw en de Witvleugelstern.

De Gierzwaluw is algemeen en wijdverbreid in Europa, maar zeldzaam in het Caribisch gebied. Witvleugelsternen zijn in kleine aantallen te zien in Nederland, maar hij overwintert vooral in Afrika en Zuidoost-Azië. Deze stern is soortnummer 237 voor Bonaire.

Gierzwaluw (Apus apus) | Foto Steven Schnoll



In 1983, toen de tweede editie van ‘Vogels van de Nederlandse Antillen’ door Dr. K.H. Voous werd gepubliceerd, was het aantal gerapporteerde vogels op Bonaire 181. Sindsdien is dit aantal gestaag gegroeid tot 237, gemiddeld drie nieuwe vogel soorten om de twee jaar. Dit is de laatste jaren versneld, met alleen al in de afgelopen vijf jaar 15 nieuwe vogels.

Dankzij geïnstalleerde zoetwatervijvers zoals bij het LVV terrein lijkt Bonaire meer zeldzame vogels aan te trekken.

