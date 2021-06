Auke op zondag: Vijfduizend stemmen

Twee weken geleden schreef ik dat een enquête op de Facebookpagina Bonaire Future Forum mogelijk de opmaat was naar een nieuwe politieke beweging*. Nu denk ik dat ik vanaf vandaag het woordje ‘mogelijk’ maar weglaat.

In een nieuwe post stelt Adnan Hassan, de meneer achter het Forum, vast dat als je vijfduizend stemmen weet te krijgen bij de volgende verkiezingen (2023) je op zijn minst vijf zetels haalt. En daarmee de meerderheid in de eilandsraad.

Een rekensom waar niet veel tegenin te brengen valt.

De vraag is natuurlijk hoe je aan die vijfduizend stemmen komt. Want dat aantal is ongeveer de helft van de stemgerechtigden in 2023. Volgens Adnan Hassan moeten we mensen die het beste voor hebben met het eiland, mobiliseren. Die mensen hebben een positieve blik op de toekomst en hoogstaande principes. ‘De kleur van de partij of kandidaat zou er niet toe moeten doen. Het gaat erom dat hun visie en principes het best zijn voor Bonaire.’

Ook al iets waar je niet veel kritiek op kunt hebben.

De voertaal op de Forumpagina is Engels. Een enkele bijdrage is in het Nederlands. Papiaments kom je bijna niet tegen. Als de taal die door 65% van de bevolking wordt gesproken amper aan bod komt, rijst de vraag of het Forum wel aansluiting heeft weten te vinden bij een groot deel van de bevolking.

Of zoals een mevrouw het deze week scherp formuleerde: daarmee negeert of sluit men een groot deel van de bevolking uit.

Haar formulering wijst op een actieve keuze in deze.

Het Forum zal antwoorden dat men niemand uitsluit of negeert. Dat uiteraard ook Papiamentstalige bijdragen van harte welkom zijn.

Hassan Adnan maakte zelf al een lijstje met bijvoeglijke naamwoorden die zijn Forum voor de voeten krijgt geworpen: ‘rijk, dom, opportunistisch, naïef’.

Of je nu hoog of laag springt, dat het Forum dit soort reacties oproept, is niet zo verwonderlijk.

Als je de lange lijst met gespreksonderwerpen op de pagina bekijkt, met begrippen als philisophicaldebates, mindfulcreativecommunity, whoisabonairean, keyconstituencies, healthylifestyles en whoselandisitanyway moet je niet verbaasd opkijken dat in de snèk eerder een koude Polar wordt besteld dan dat er een luidruchtige discussie over de wenselijke faciliteiten voor de moderne nomade losbarst.

Als je in 2023 die vijfduizend stemmen wilt halen, zul je sleutelfiguren moeten vinden die bruggen kunnen slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Daarvoor is het nodig de juiste taal kiezen, want ook zal duidelijk moeten worden gemaakt dat er met de juiste keuzes ’s ochtends ontbijt op tafel kan komen bijvoorbeeld.

Er zijn nog 22 maanden te gaan. Tijd genoeg om een goede partij te formeren.

Mensen die twijfelen aan het nut van al die plannen wijs ik graag op het briefje dat jarenlang in de wc van mijn grote zus hing:

De optimist denkt dat een nacht omgeven wordt door twee dagen, de pessimist denkt dat een dag wordt omgeven door twee nachten. – Francis Picabia (1878-1953)

*Zie: https://bonaire.nu/2021/05/23/auke-op-zondag-over-schuld/