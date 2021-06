Watersaluut voor eerste Amerikaanse vluchten op Bonaire

129 Gedeeld

Aankomst American Airlines op Bonaire | Foto ABC Online Media

Kralendijk – Delta Airlines en American Airlines zijn na vijftien maanden afwezigheid weer geland op Bonaire. Er kwamen rond de 300 Amerikaanse toeristen aan met beide vluchten. De laatste vluchten uit Amerika waren in maart 2020.

De toeristen werden verrast met muziek en dans en ontvingen een map met folders van activiteiten. Beide vluchten kwamen 20 minuten achter elkaar binnen wat de sfeer op het vliegveld als vanouds maakte. Opvallend blije gezichten waren te zien van zowel de aankomende gasten als bij wachtende taxichauffeurs en accommodatieverschaffers.

Folklore, muziek en dans op Flamingo Airport | Foto Harald Linkels

Testen

Om de verplichte antigeentest voor Amerikanen mogelijk te maken bij aankomst is er een testfaciliteit ingericht waar deze test bij aankomst gedaan kan worden. Na 20 minuten is de uitslag bekend en als deze negatief is kan de vakantie beginnen. Bij een positief resultaat moet er een PCR test gedaan worden op Bonaire.

