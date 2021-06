Toeristenbureau start nieuwe campagne gericht op de Nederlandse markt

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire lanceert een nieuwe socialmediacampagne voor de Nederlandse markt genaamd ‘Jouw Vrienden op Bonaire’. De socialmediacampagne begint op 1 juni en eindigt op 27 juli. De campagne is te volgen via de Nederlandse pagina’s van TCB op Facebook en Instagram.

De campagne bestaat uit verschillende korte video’s en afbeeldingen. Het doel van de campagne is om de Nederlandse vakantieganger te overtuigen om Bonaire binnenkort te bezoeken. Lokale gezichten moeten het vertrouwen winnen door hun persoonlijke ervaringen te delen en hun favoriete plekken en activiteiten op Bonaire te late zien.

Voor Bonaire geldt sinds 19 mei code geel voor reizen naar het eiland. Bonaire is nu voor Nederland een laag risicoland. Nederlandse toeristen zijn van harte welkom op het eiland en kunnen hiermee vrij reizen naar Bonaire met een negatieve NAAT(PCR)-test maximaal 72 uur voor aankomst plus een Antigeen test maximaal 24 uur voor vertrek of een NAAT(PCR)-test maximaal 24 uur voor vertrek. Alle reizigers naar Bonaire dienen tussen 72 en 48 uur voor vertrek een gezondheidsverklaring in te vullen.

