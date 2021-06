Appeltje van Oranje voor Saba

Máxima reikt het Appeltje uit aan het Expertise Center Education Care Saba. Foto: Oranje Fonds

DEN HAAG – Het Expertise Center Education Care Saba is één van de drie winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021. Koningin Máxima reikte de prijzen gisteren in naam van het Oranje Fonds uit op Paleis Noordeinde. De Sabaanse organisatie woonde de ceremonie via videoverbinding bij.

Het project Ways of Wellbeing van het Expertise Center Education Care op Saba ondersteunt kinderen met een beperking en hun ouders. Ze hebben het de laatste jaren extra moeilijk na orkaan Irma en de coronacrisis.

“Dit betekent zo veel en de kinderen met wie we werken, de leraren en de ouders.”, zegt Henriette van Heijnsbergen van de Sabaanse organisatie. “Er heerst soms nog een taboe op mentale problemen. Met deze prijs hopen we nog meer te laten zien dat het oké is om hulp te zoeken wanneer je het nodig hebt.”

De Appeltjes van het Oranje Fonds worden jaarlijks uitgereikt aan sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Het thema was dit jaar Mentale Kracht.De prijzen gingen dit jaar naar drie vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor psychisch kwetsbare mensen. Organisatie Ixta Noa in Arnhem en de stichting Vriendendienst in Deventer wonnen de andere twee Appeltjes.

