Foundation Save Plantation Bolivia veilt olieverfschilderij

Foundation Save Plantation Bolivia start vandaag met de veiling van een uniek olieverfschilderij gemaakt door Janice Huckaby Baillie, een bekende lokale kunstenares.

De veiling start op dinsdag 1 juni en loopt tot woensdag 30 juni. De opbrengst van het schilderij wordt door Huckaby gedoneerd aan de stichting.

Huckaby is zeer recent door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau voor haar buitengewone bijdrage aan de gemeenschap en het behoud van de natuur en cultuur van Bonaire.

Het schilderij is 100 cm x100 cm (39”x39”) en is te zien in de galerie van Jan Art in de Kaya Grandi.

Bieden op het schilderij kan door in een gesloten envelop een bod achter te laten in de galerie of door een privébericht te sturen naar Saveplantationboliva op Facebook.

Het minimum bod is $ 4.500,00

Olieverf op Canvas Plantation Bolivia | Foto van de Stichting

