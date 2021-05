Milieuplein Kralendijk ook op zondag open

KRALENDIJK – Selibon gaat het Milieuplein op zondagen openen 8 uur ‘s morgens tot 13.00 uur. Het bedrijf ziet een groei in het gebruik van het recycle-plein. Dit laat zien dat de Bonairiaanse gemeenschap zich bewuster wordt van het scheiden van afval.

In het jaar 2020 werd in totaal 271 ton gescheiden afval opgehaald bij het Milieuplein aan de Kaya Industria, met in totaal 21.327 bezoekers die gebruik hebben gemaakt van het Milieuplein. In het jaar 2021 werd tot nu toe in totaal 129 ton gescheiden afval opgehaald en in totaal hebben 9723 bezoekers het Milieuplein bezocht.

Hoe meer afval gescheiden wordt, hoe minder afval begraven wordt bij de landfill in Lagun.

