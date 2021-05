Boek ‘Nos ta Boneiru’ aangeboden aan gezaghebber Edison Rijna

Kralendijk – Vijf deelnemers van het programma Talent Ontwikkeling Program Bonaire (TOP), hebben het boek dat ze hebben gemaakt voor hun eindopdracht aangeboden aan gezaghebber Edison Rijna. Het boek ‘Nos ta Boneiru’ (wij zijn Bonaire) heeft zeven hoofdstukken.

In het boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Bonaire, de symbolen en de taal. De andere hoofdstukken gaan hier verder op in. Gedeputeerde Nina den Heyer en Christopher Frans van het openbaar lichaam Bonaire, hebben ook een exemplaar van het boek in ontvangst mogen nemen. De auteurs hebben hierbij de tijd genomen om uitleg over de inhoud van het boek te geven.

Ook Ludrid Bernabela en Jurna Clarenda van de Openbare Bibliotheek Bonaire hebben een exemplaar van het boek ‘Nos ta Boneiru’ gekregen uit handen van de auteurs Marlene Boekholt, Nishanti Balentin, Reinisha Molina, Sainara Koeiman, i Sharnise Alexander.

Het boek is te downloaden. Klik op: https://www.rijksdienstcn.com/onderwijs-cultuur-wetenschap/documenten/brochures/onderwijs-cultuur/wij-zijn-bonaire/e-book/index