Ingezonden: ‘Rijna is naïef of doet naïef’

‘De reactie van gezaghebber Rijna op het stukje van Harald Linkels over de ontwikkeling van Sunset Beach Resort is naïef of de gezaghebber doet naïef. Beide mogelijkheden zijn erg. Althans voor een gezaghebber.

Iedereen op dit eiland weet dat het heel goed mogelijk is bouwplannen te ontwikkelen en met de bouw te beginnen zonder dat er een bouwvergunning is. “Die komt later wel”, is de verwachting over het algemeen. En in de regel komt die verwachting ook netjes uit. Dat niet weten is naïef.

Naief doen is zo mogelijk nog erger. Je bent gezaghebber van dit eiland en leest in een advertentie in een dagblad dat er appartementen te koop worden aangeboden op je eiland in een resort dat niet bestaat. Dat duidt op zwendel zou je denken. En dat is strafbaar. Rijna gaat dat uit de weg door te verklaren dat het project nog in een ‘denkfase’ verkeert. Door het te duiden als ‘denkfase’ probeert de gezaghebber de zaak te bagatelliseren. De appartementen worden immers al verkocht en kosten tussen de € 225.000 en € 495.000! Hoezo denkfase? Het project verkeert in de verkoopfase! Niks ‘denkfase’.

Ik weet niet wat u zou doen wanneer u gezaghebber zou zijn, maar ik zou de telefoon pakken, de ontwikkelaar uitnodigen voor een gesprek, hem of haar op de juiste procedure wijzen en vervolgens van het eiland afsturen met de mededeling “zonder bouwplan en -aanvraag wil ik je hier niet meer zien.” Dat alles doet Rijna niet. Nee, hij gaat de confrontatie uit de weg en legt een verklaring af. Nou, daar zal de ontwikkelaar van onder de indruk zijn. Rijna is of doet naïef. Wij niet’.

Rene Roders

