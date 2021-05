2 Gedeeld

Kralendijk- Luchtvaartmaatschappij EZ Air reageert verbaasd op aantijgingen van de consumentenorganisatie dat de luchtvaartmaatschappij ‘niet netjes’ om zou gaan met het uitkeren van vergoedingen voor gecancelde vluchten.

Gisteren plaatste Unkobon op haar website een oproep aan passagiers die zich door luchtvaartmaatschappijn benadeeld voelden bij de terugbetaling voor vluchten die door Covid niet door konden gaan. “Als een vlucht door een luchtvaartmaatschappij – om welke reden dan ook – wordt geannuleerd en daarom niet doorgaat, moet aan klanten de keuze worden geboden tussen geld terug of (een voucher voor) een andere vlucht. Dit geldt ook als de klant een zogenaamde ‘non-refundable’ ticket heeft gekocht. Het niet doorgaan van vluchten ten gevolge van Covid-restricties behoort tot het ondernemersrisico van de luchtvaartmaatschappij en mag dan ook niet op de klant worden afgewenteld. En dat is best logisch; de klant heeft immers voor een vliegreis betaald en die niet gekregen”, stelt Unkobon op haar website.

EZ Air

De consumentenbond haalt gelijk uit naar luchtvaartmaatschappij EZ Air. “EZ-Air houdt zich niet aan deze wettelijke verplichting, zelfs niet na aandringen van Unkobon. Deze maatschappij toont zich bijzonder onvriendelijk naar de klant door al meer dan een jaar hardnekkig te weigeren geld terug te geven voor geannuleerde ‘non-refundable’ tickets en zelfs bij ‘refundable’ tickets een boete in mindering te brengen als er tot terugbetaling wordt overgegaan”. Niet duidelijk is overigens op welke wettelijke verplichting de Unkobon precies doelt.

Verbaasd

Sueyenne Dammerman, commercieel directeur van EZ Air, reageert verbaasd op de aantijgingen van Unkobon. “Ten eerste moet ik opmerken dat het niet EZ Air is die haar vluchten heeft gecancelled. Het is de overheid die besloten heeft gedurende een bepaalde periode de grenzen te sluiten voor luchtverkeer, in de strijd tegen het Coronavirus”. Volgens Dammerman heeft EZ Air zich flexibel opgesteld en klanten die niet konden reizen een voucher aangeboden voor toekomstig gebruik.

Dammerman is ook verbaasd over de haast om EZ Air direct in een negatief daglicht te plaatsen. “Als Unkobon een onderzoek wil doen naar de ervaringen van passagiers moet zij dat vooral doen. Het lijkt me echter correct éérst het onderzoek uit te voeren en pas dan conclusies te trekken of informatie naar buiten te brengen”, aldus Dammerman.

Oplossing

Volgens Dammerman doet de luchtvaartmaatschappij haar best om voor iedere passagier te komen tot de best mogelijke oplossing. “Wat wel zo is, is dat de passagier soms zelf niet meer wil reizen, ook al voert EZ Air de vluchten wel uit. Of restitutie dan plaats kan vinden hangt af van het soort ticket dat is aangeschaft. Bij sommige tickets kan geld worden teruggevraagd, maar bij andere -afhankelijk van het tariefsoort- kan dat nadrukkelijk niet. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. De passagier heeft er bewust voor gekozen een ticket met bepaalde voorwaarden te kopen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken in de reiswereld”.

Dammerman wijst er ook op dat de passagier zich ook op andere manieren in kan dekken. “Klanten kunnen er ook voor kiezen zelf een reisverzekering af te sluiten die bijvoorbeeld ook dekking biedt tegen wijziging in reisplannen. Sommige verzekeringen dekken ook de kosten voor het annuleren van een vlucht of reis”. Volgens Dammerman heeft de Covid-19-pandemie iedereen voor uitdagingen geplaatst die nog nooit iemand had meegemaakt. “Ik denk dat reizigers na de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar zelf ook voorzichtiger worden, door te kiezen voor een ander soort boeking, of door het afsluiten van een extra verzekering om onverwachte kosten of situaties op te vangen”.

Op onderstaande link de aankondiging van Unkobon naar het te starten onderzoek: https://unkobon.org/vlucht-geannuleerd/

