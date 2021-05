WILLEMSTAD – Het Nederlandse kabinet besloot gisteren nog om de eilanden op code oranje te houden. Maar inmiddels is duidelijk dat dat zaterdag gaat veranderen. Dan mogen Nederlanders weer op vakantie naar Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Bonaire volgt op woensdag 19 mei.

Pas dinsdagavond laat werd bekend gemaakt aan het bestuur op Bonaire dat Bonaire code geel en laag risico krijgt op 19 mei. Met code geel voor de eilanden en code groen voor Saba en Sint-Eustatius mogen reisorganisaties weer pakketreizen aanbieden.

De voorwaarden om Bonaire binnen te mogen vanuit Nederland blijven gelijk omdat Nederland voor Bonaire nog een hoogrisicoland is. Er is uiterlijk 72 uur voor aankomst een PCR test nodig met een negatief resultaat en een antigen 24 uur voor vertrek of een NAAT/PCR test maximaal 24 uur voor vertrek. Wat wel veranderd is dat je wel verzekerd op reis gaat en dat de toeristen die terugvliegen naar Nederland vanuit Bonaire niet meer hoeven te testen en niet in quarantaine hoeven.

