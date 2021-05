26 Gedeeld

KRALENDIJK – Tijdens verkeerscontroles in de afgelopen drie dagen zijn 17 boetes uitgedeeld. Het ging om reguliere verkeerscontroles op verschillende plekken waarbij meerdere bestuurders bekeurd werden voor het rijden zonder geldige verzekeringspapieren, zonder geldig rijbewijs, het rijden in verboden richting, het rijden zonder kentekenplaten bevestigd en voor het bellen tijden het rijden.

Met name het rijden zonder autogordel, werd vaak bekeurd, zeven keer. Twee bekeuringen voor rijden zonder kentekenplaat bevestigd, één keer rijden zonder geldige verzekering, één keer voor rijden zonder geldig rijbewijs, twee keer voor rijden met een mobiel telefoon in de hand en vier keer rijden in verboden richting.

Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225,-.

Lees ook: