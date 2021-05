KRALENDIJK – Vandaag, dinsdag 4 mei, is het ‘International Firefighters Day’. In verband met de huidige COVID-gerelateerde maatregelen is het voor het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) niet mogelijk om deze dag gezamenlijk te vieren.

Om toch aandacht te besteden aan deze speciale dag rijdt het BKCN op dinsdag 4 mei om 13:30 uur met een aantal van haar voertuigen met zwaailicht en sirene door de straten van de respectievelijke eilanden. Op deze manier wordt er stilgestaan bij de werkzaamheden die de brandweermannen en -vrouwen wereldwijd dagelijks verrichten en de risico’s die zij nemen om bij te dragen aan de algemene veiligheid.

