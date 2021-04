170 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor het Europees geldende coronapaspoort. Dat mag zowel een papieren als digitaal formaat hebben. Het document toont aan dat iemand is gevaccineerd, in het bezit is van een negatief testresultaat of recent is hersteld van het coronavirus.

Het ontbreken van een paspoort mag niet gebruikt worden om mensen te verbieden te reizen. Houders hoeven alleen geen test te tonen of in quarantaine. Testen moeten zelfs gratis worden. Het paspoort gaat ook gelden voor de eilanden.

