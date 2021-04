20 Gedeeld

Gezaghebber Edison Rijna doet vandaag een oproep aan de burgers van Bonaire om morgen, vrijdag 30 april, niet naar Rincon te gaan. Het dorp Rincon viert normaal op 30 april Dia di Rincon maar deze viering gaat voor de tweede keer niet door.

“Er kunnen geen feesten of evenementen gehouden worden en groepen van meer dan 10 mensen zijn niet toegestaan volgens risiconiveau 4. Om samenscholing tegen te gaan vraag ik iedereen nadrukkelijk, die niet in Rincon woont of werkt, om niet naar Rincon te gaan. Er zijn daar geen festiviteiten. Er zullen activiteiten zijn die het publiek via social media kan volgen.” Aldus de gezaghebber.

De verklaring is in het Papiaments en vanaf minuut 2.29 in het Nederlands opgenomen in onderstaande video.

