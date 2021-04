KRALENDIJK – Het aantal actieve besmettingen zijn vandaag nog maar 20. Met 4 teruggekomen testen, is er geen enkele positief teruggekomen. 7 personen zijn hersteld.

Er ligt één persoon minder in het ziekenhuis. Er liggen op Bonaire nog 4 mensen in het ziekenhuis, één op Aruba en één patiënt in Colombia.