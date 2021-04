1.3K Gedeeld

KRALENDIJK – Bonaire gaat vrijdag 23 april uit de lockdown. De avondklok en het alcoholverbod verdwijnen en alle horeca en winkels mogen weer open en er mag weer alcohol geschonken worden. Kappers mogen weer open. Ook de sportscholen en casino’s mogen weer open. Er zijn nog wel enkele beperkingen, zo mogen de restaurants tot 22.00 uur open blijven. De maatregelen gelden voorlopig voor drie weken.

Er wordt teruggeschaald van een risiconiveau 5, naar een risiconiveau 4. Dit is mogelijk omdat het aantal besmettingen sterk gedaald is en de druk op het ziekenhuis is afgenomen en verder daalt. Een andere reden die de gezaghebber noemt is dat steeds meer mensen zijn gevaccineerd.

Evenementen gaan nog niet door, zo zijn er geen festiviteiten op Koningsdag of Dia di Rincon mogelijk. Wel worden proefevenementen onderzocht om deze op een veilige manier te laten plaatsvinden.

