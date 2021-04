19 Gedeeld

KRALENDIJK – Vier bedrijfsverenigingen hebben samen de Business Federation Bonaire opgericht. De vier partijen werken in de nieuwe federatie samen om met de overheid te praten over werkgevers gerelateerde onderwerpen.

Het was een lang gekoesterde wens dat de werkgeversvertegenwoordigers op Bonaire zich zouden verenigen en gezamenlijk als één partij zitting zouden nemen in de Centraal Dialoog Bonaire. De afgelopen maanden hebben de vier organisaties Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), Bonaire Business and Employers Association (BBE), Bonaire Hospitality Group (BHG) en de Bonaire Innovation and Commerce Council (BICC) dan ook intensief overlegd over de vorming van een gezamenlijke werkgevers koepelorganisatie. Dat is nu gelukt.

De partijen nemen deel als BFB zitting in de Centraal Dialoog en overleggen met andere organisaties waar het belang van werkgevers op Bonaire vertegenwoordigd wordt. Uiteraard blijft iedere vereniging ook gewoon zelfstandig opereren met behoud van ieders eigen identiteit en blijven ze opkomen voor de belangen van hun leden.

Gisteren werd het oprichtingsprotocol van de BFB ondertekend. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Luite Berkenbosch (BONHATA)

Secretaris: Nadine Emerenciana (BICC)

Penningmeester: Eddy Carillo (BBE)

Vice-voorzitter: Paul Coolen (BHG)

Lid: Bas Noij (BONHATA)

De oprichters vinden dat zij met de oprichting van BFB een belangrijke stap hebben gezet in hun samenwerking, ten bate van het bedrijfsleven en een duurzaam welvarend Bonaire.

