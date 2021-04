KRALENDIJK – Bonaire gaat de noodmaatregelen iets versoepelen nu het aantal besmettingen snel is afgenomen. Dit liet Gezaghebber Edison Rijna vandaag weten in een persconferentie. Zo gaat het risiconiveau van 6 naar 5.

“Dit hebben wij bereikt dankzij jullie gedrag. Door toewijding hebben wij samen iets indrukwekkends bereikt” zei een vermoeid ogende Gezaghebber. “Je kunt trots zijn op jezelf en de mensen om je heen, maar ook trots zijn op de mensen in de medische zorg, de handhavers, de reizigers die in quarantaine zijn gegaan, iedereen die in isolatie was, iedereen die herstellende is, op onze vertegenwoordigers, prominenten en voorbeeldfiguren in onze gemeenschap. We hebben opnieuw bewezen dat als we het willen, we het kunnen.”

Vanaf morgen 16 april mag er weer worden afgesproken met 1 persoon buiten het eigen huishouden, maar de avondklok blijft in stand van 21.00 uur ’s avonds tot 4.00 uur ‘s ochtends. Niet-vitale bedrijven blijven gesloten, maar mogen nu wel bezorgen. Restaurants mogen ook bezorgen en er mag eten afgehaald worden tot 20.00 uur. In het openbaar alcohol nuttigen mag nog altijd niet. De maatregelen in niveau 5 blijven gelden tot 29 april.

Het onderwijs is weer hervat, de kinderopvang en het basisonderwijs kunnen zonder beperkingen open. Sporten buiten is ook weer mogelijk in fase 5.