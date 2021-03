73 Gedeeld

KRALENDIJK – Ondanks de genomen maatregelen om een grote uitbraak van de COVID besmettingen te voorkomen, worden er nog steeds dagelijks rond de 10 a 20 processen verbaal opgemaakt tegen mensen en bedrijven die zich niet houden aan de noodverordening. Dit kan zijn in de vorm van na 9 uur op straat, samenscholing thuis, alcoholgebruik op straat enzovoorts.



Naast de bovengenoemde overtredingen heeft het team de handen vol met jongeren en volwassenen die protesteren tegen de maatregelen in de vorm van zowel baldadigheid, vandalisme en “boobytraps” tegenover de hulpverleners.



Diverse video beelden

De politie is op de hoogte van de verschillende videobeelden die momenteel rond gaan op sociale media, deze tonen slechts een deel van het incident en niet wat er daaraan voorafgegaan is.

Het toegepaste geweld van de politie en partners zal zoals gebruikelijk worden getoetst aan de ambtsinstructies en de gepleegde misdrijven en overtredingen worden onderzocht en meerdere aanhoudingen zijn daarbij niet uitgesloten.



Gevaarlijke objecten op straat

De afgelopen dagen is er op diverse locaties op Bonaire brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Tevens zijn er obstakels op de weg geplaatst. Deze acties brengen zowel de noodhulp ( Ambulance, Brandweer, Politie en KMar) als van de burgers die gedurende de avondklok gebruik mogen maken van de wegen in levensgevaar. Het plaatsen van boobytraps is een zwaar misdrijf en kan grote gevolgen hebben voor iedere burger.



Oproep: bent u getuige geweest, of heeft u beelden van een van de bovengenoemde overtredingen, neem dan contact op met de politie per mail via [email protected] of telefonisch via 715-8000 of anoniem via 715- 7251.