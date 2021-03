KRALENDIJK – Vandaag betrekkken de eerste zorggasten een kamer in het Delfins Resort. Fundashon Mariadal en Delfins Resort hebben een overeenkomst gesloten om niet Covid patiënten tijdelijk op te vangen in speciaal ingerichte kamers. Het zorghotel, op het terrein van het resort, bestaat in eerste instantie uit zes hotelkamers.

In het zorghotel worden patiënten – Delfins spreekt liever van zorggasten – ondergebracht die niet per se in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden. Het zorghotel is uitdrukkelijk niet gericht op Covid-patiënten. De Covid-crisis legt momenteel wel veel druk op het ziekenhuis waardoor niet spoedeisende behandelingen soms moeten worden uitgesteld. Het zorghotel vangt een deel van die druk op. Behalve patiënten van Bonaire, kunnen dat ook patiënten van Saba en St. Eustatius zijn die onmiddellijke gezondheidszorg nodig hebben. Artsen van Fundashon Mariadal bekijken welke patiënten en/of verpleeghuisbewoners in het zorghotel kunnen worden ondergebracht. Het normale zorgpersoneel van Mariadal verzorgt ook de zorggasten in het zorghotel.

De studio’s die Delfins beschikbaar stelt, liggen op de begane grond en zijn van alle gemakken voorzien, zoals koelkast, magnetron, tv, wifi, airco en telefoon. Voor de verdere aanpassing tot zorghotelkamer kunnen de studio’s worden uitgerust met zuurstof- en andere medische apparatuur. De zorggasten hebben de beschikking over een knop om verpleegkundigen op te roepen. Het ziekenhuis gebruikt daarnaast enkele studio’s voor ondersteunende voorzieningen. Het aantal studio’s voor zorggasten kan worden uitgebreid naar maximaal 12 hotelkamers.

Mariadal en Delfins hebben al langer contact met elkaar over een zorghotel. Beide partijen zijn geïnteresseerd in medisch toerisme. Mensen met een beperking willen ook graag op vakantie kunnen. Bijvoorbeeld dialyse patiënten, mensen met een lichamelijke beperking of rolstoelgebruikers. Als de Covid-crisis achter de rug is, bekijken we hoe we dat mogelijk kunnen maken, aldus Delfins en Mariadal.